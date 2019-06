“Kan ik u eens bellen zondag? Dat is mijn vraag.” Heerlijk moment in het Bilzense HBvL-TVL-debat van donderdagavond. Johan Sauwens ontblootte even waarom Trots op Bilzen niet in de meerderheid zat. Niemand nam zijn telefoon op toen hij op 14 oktober belde. Op 16 juni wil iedereen dan weer met iedereen praten. Maar toch iets minder met het Vlaams Belang.