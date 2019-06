P&V Groep komt met verzekering ‘on demand’ voor motorrijders

P&V Groep wil in het najaar een nieuw soort verzekering lanceren: on demand. De klant kan dan zelf beslissen, via een app, wanneer hij de verzekering activeert of desactiveert. Hij betaalt de verzekering dus enkel als hij die “gebruikt”. In eerste instantie gaat het om een verzekering tegen blikschade voor occasionele motorrijders. “Maar de bedoeling is om het principe van on demand uit te rollen naar andere domeinen”, zegt woordvoerder Julien Hayen.

“Het idee vertrekt vanuit een terechte vraag van recreatieve motorrijders: waarom een jaarpremie betalen voor blikschade als ik mijn moto slechts een klein deel van het jaar gebruik? “, zegt de verzekeringsgroep. Die ontwikkelde een gebruiksvriendelijke app, die momenteel nog volop wordt getest. “Op basis van de opmerkingen van de gebruikers, willen we de verzekering voor blikschade in het najaar lanceren”, zegt de woordvoerder.

De klant betaalt enkel op dagen dat hij zijn motor uithaalt en van de verzekering wil gebruikmaken, telkens voor 24 uur. Zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (die wettelijk verplicht is en schade aan derden dekt, red.) is wel een heel jaar geldig. Ook bijstand kan ingeroepen worden als de app niet is geactiveerd.

Volgens de woordvoerder is de verzekering interessant tot 50 à 70 dagen per jaar. “Het kan nooit zo zijn dat men meer betaalt dan een jaarpolis.” Op hoeveel klanten deze verzekering mikt, kan de woordvoerder niet zeggen. P&V heeft naar eigen zeggen een marktaandeel van iets onder de 10 procent in de markt van autoverzekeringen.

De verzekeraar overweegt om het concept uit te rollen naar andere soorten verzekeringen. “In de Angelsaksische wereld zijn die al ingeburgerd, bijvoorbeeld het verzekeren van een fototoestel op reis”, legt Hayen uit.