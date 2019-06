Magnette (PS) stelt noodregering zonder N-VA voor

PS-kopstuk Paul Magnette zegt dat er geen federale regering komt met PS en N-VA. Op de RTBF lanceerde Magnette donderdagavond de piste van een soort noodregering, bestaande uit de huidige regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V, uitgebreid met socialisten en groenen. Die zou dan een programma voor een jaar kunnen uitwerken rond sociaal en ecologisch beleid.

“We hebben een heel duidelijk standpunt. Het is of de N-VA zonder de PS, of met de PS en zonder de N-VA. We onderhandelen niet met de N-VA, want die partij wil confederalisme en dat willen wij niet. We willen over dringende zaken praten”, zei Magnette in “Jeudi en Prime”.

Volgens Magnette is de N-VA, de grootste partij in Vlaanderen, niet “incontournable”. “Er zijn coalities mogelijk met mensen van goede wil die de crisis willen vermijden”, aldus Magnette. Het PS-kopstuk lanceert de piste van een coalitie die vertrekt van de huidige regering in lopende zaken en uitgebreid wordt met PS, sp.a, Ecolo en Groen. “We zouden een minimumprogramma voor een jaar kunnen hebben”, zei Magnette. Dat programma zou de grootste sociale en ecologische noden moeten ledigen.