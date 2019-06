Bondscoach Roberto Martinez verwacht veel van Hazard bij Real: “Eden zal Spaanse voetbal veranderen”

De transfer van Eden Hazard naar Real Madrid gaat in Spanje over ieders lippen. Ook bondscoach Roberto Martinez verwacht veel van de Rode Duivel in de Primera Division. “Eden gaat de toekomst van het Spaanse voetbal veranderen”, vertelde Martinez donderdag op Radio Marca. Real stelt Hazard later op de dag voor in Santiago Bernabéu.

“Het is een toptransfer”, steekt Martinez van wal. “Er zijn veel spelers die het talent hebben om voor Real te voetballen, maar weinig hebben het in zich zo’n club op sleeptouw te nemen. Eden heeft een geweldige persoonlijkheid en een soort van aangeboren magie. Zijn mentaliteit komt de groep ook alleen maar ten goede. Hij behoort tot de beste spelers die het mondiale voetbal te bieden heeft.”

Hazard stond al jaren dicht bij een transfer naar Real, maar bleef Chelsea trouw. Pas nu, als alle puzzelstukjes samenvielen, ruilde de Rode Duivel van club. “Eden is helemaal geen speler die van het ene project naar het andere huppelt, hij is een echte heer”, vervolgde Martinez. “Hij geeft iedereen hier een les in geduld en waardigheid. Hij wilde al langer naar Madrid en was altijd fan van Zidane, maar ondanks dat liep hij niet van stapel. Dat toont hoe hij is met mensen die hij respecteert.”

Martinez kreeg ook een vraag over Barcelona, waar zijn naam hier en daar opduikt als mogelijk nieuwe T1. “In het voetbal weet je nooit. Ik heb nu nog bij België een contract en moet het respecteren. Er zit een EK aan te komen. We zullen zien wat er zal gebeuren.”