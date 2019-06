Verdachte van aanrijding met vluchtmisdrijf in Schaarbeek gearresteerd

De politie heeft een verdachte van het ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek, waarbij donderdagochtend een 14-jarig meisje levensgevaarlijk gewond raakte.

Donderdagochtend reed een pesonenwagen een overstekend meisje van 14 aan op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat in Schaarbeek. De aanrijdende bestuurder pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. Donderdagnamiddag werd een verdachte aangehouden, meldt het Brusselse parket. “Hij zal in de loop van de avond verhoord worden. Na zijn verhoor zal de procureur beslissen of hij al dan niet ter beschikking gesteld wordt van het parket van de procureur des Konings te Brussel”, klinkt het.

Het is nog niet duidelijk of het meisje overstak via het zebrapad toen ze werd aangereden. “De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht”, aldus het parket. “Er werd een verkeersdeskundige aangesteld die met het labo van de federale politie ter plaatse is gegaan.”

Het meisje verkeerde na de aanrijding in levensgevaar, maar intussen zou haar situatie stabiel zijn.