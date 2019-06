“Over twintig jaar zal het meeste vlees niet meer van dieren komen”

Het grootste deel van het vlees dat de mensen in 2040 zullen consumeren, zal niet meer afkomstig zijn van dode dieren. Dat beweert althans een nieuw rapport van het Amerikaanse adviesbureau At Kearney dat wereldwijd actief is.

Het adviesbureau stelde het rapport samen op basis van interviews met experts uit de voedingsindustrie. Die voorspellen dat 60 procent van de vleesproducten die we in 2040 zullen eten gebaseerd zullen zijn op plantaardige vervangingen of alternatieven, gekweekt in vaten.

Het gekweekte vlees wordt dan een soort vlees dat door “exponentiële celgroei in bioreactoren” wordt gecreëerd en waarbij dieren slachten overbodig wordt. Hoe dat precies zal werken? Door een cel uit een levend dier te halen en buiten het lichaam te laten groeien. Het resultaat moet volgens het rapport “identiek zijn aan vlees dat vandaag wél nog voor het grootse deel van geslachte dieren komt.”

Het rapport stipt ook nog aan dat de overgang van vlees naar meer vervangers het resultaat zal zijn van een groeiend bewustzijn rond de kwalijke impact van de vleesindustrie op het milieu en de toenemende vraag naar vegetarisch voedsel. “De grootschalige veehouderij wordt door velen gezien als een onnodig kwaad,” stelt het rapport. “Met de voordelen van nieuwe veganistische vleesvervangers en gekweekt vlees, is het slechts een kwestie van tijd voordat ze een aanzienlijk marktaandeel veroveren.”