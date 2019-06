Chris Froome ligt in ziekenhuis maar wint plots Vuelta van 2011 na schorsing voor toenmalig winnaar Juan José Cobo

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Spaanse voormalige wielrenner Juan José Cobo een schorsing van drie jaar gegeven wegens overtredingen op de antidopingwetgeving, zo maakte de UCI donderdag bekend.

In de periode tussen 2009 en 2011 werden bij de renner afwijkende bloedwaarden vastgesteld in zijn biologisch paspoort die wijzen op het gebruik van een verboden substantie. In overeenstemming met de disciplinaire procedure werd de renner daarvoor een schorsing van drie jaar opgelegd en daardoor moet de intussen 38-jarige Spanjaard in principe zijn Vuelta-eindzege van 2011 afstaan, ook al kan Cobo hiertegen nog in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne.

Als Cobo gediskwalificeerd wordt, gaat de eindzege in de Vuelta van 2011 naar Chris Froome.