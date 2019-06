“Ja, ik ben direct op café gaan vertellen dat ze mijn buurman hebben vermoord”

Genk / Tongeren -

“Ik hoorde een vrouw schreeuwen. Eerst dacht ik dat Toni zijn vriendin een pak slaag gaf, maar dan riep ze dat hij vermoord was”, beschreef buurman M. (69) over die 28 maart 2012 in de Vennestraat. Hij was toegelopen, had de man zien liggen op het doordrenkte bed en was daarna een bijzonder populaire klant in verschillende Genkse cafés met zijn verhaal.