TREND. Kwistig met bronzer

Een gezonde blos op de wangen? Zo hoort het in de zomer. Ben je van nature niet snel gezegend met blozende wangen, zoek dan je heil in een potje. De grote modehuizen deden het je voor.

Met wat bronzer tover je zo de zon op je gezicht. Ook op de catwalks werd kwistig gebruikgemaakt van dit wondermiddeltje. Max Mara, Genny,Moschino en Hellessy waren slechts enkelen uit de lange rij die vlijtig met de borstel in de weer zijn geweest.

Foto: Catwalk Pictures/ Max Mara, Genny, Hellessy en Max Mara

Benieuwd hoe je zelf te werk gaat om bronzer aan te brengen? Josephine De Bruyne, beauty advisor bij Planet Parfum Antwerpen helpt je op weg: “Een bronzer breng je aan na je dagelijkse dosis dagcrème, primer en foundation. Begin met het voorhoofd, neem daarna de jukbeenderen onder handen en werk af met de kaaklijn. Doe dit in de vorm van het cijfer drie.”

Wat heb je daar nu allemaal voor nodig? Enkel een kwaliteitsvolle bronzer. Meer niet. Bronzers zijn verkrijgbaar in poedervorm, in crème of in stick. “Bronzer in poedervorm is subtieler dan een crème of stick. Met een crème of stick kan je dan weer stukken nauwkeuriger werken. Wil je je bronzer gebruiken om te contouren en blenden, ook dan is het gebruik van een crème of stick raadzaam.”

Shopping? Bronzerpoeder - 16,99 euro - Bourjois, bronzercrème - 19,50 euro - Lancaster, bronzerpoeder - 28,90 euro - M.A.C, bronzerpoeder - 29,90 euro - Vita Liberata, bronzerpoeder - 38,90 euro - Annayake, bronzerstick - 39,50 euro - Estée Lauder, bronzerpoeder - 8,99 euro - Maybelline en bronzerstick - 48,50 euro - Sisley