Jason Derülo nieuwe naam op affiche Vestiville

Onlangs bleek dat rapper Tyga zijn kat(-dashian) naar Lommel had gestuurd, maar ondertussen zegt de organisatie een vervanger beet te hebben: Jason Derülo, die met hits als ‘Wiggle’ en ‘Talk Dirty’ ondertussen een grote naam is in de R&B-wereld.

Hij vervoegt een affiche waarop andere toppers als Future, Migos en Cardi B staan te blinken. Al is het nog maar de vraag of die laatste effectief zal verschijnen in Lommel: de veelbesproken hiphopartieste moest immers een hoop tourneedata schrappen na een mislukte plastische ingreep. Ook in de communicatie van het festival zelf wordt haar naam niet meer expliciet vermeld.

Lees ook: Opbouw van Vestiville gestart

Ondertussen is op het Kristalpark in Lommel de opbouw begonnen van het geplaagde festival. Dat zal van 28 tot en met 30 juni doorgaan, en belooft naast een indrukwekkend terrein met zes themagebieden dus een line-up met de grootste namen in de hiphop en R&B.