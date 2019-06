Eerste profzege Remco Evenepoel is een feit! En hoe? Toptalent wint solo tweede etappe Belgium Baloise Tour

Waar won Remco Evenepoel zijn eerste profkoers? In Zottegem, op donderdag 13 juni 2019, de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour. In een bewogen etappe van Knokke-Heist naar Zottegem ontsnapte Evenepoel op iets meer dan tien kilometer van de finish, aanvankelijk in het gezelschap van Victor Campenaerts. Toen de werelduurrecordhouder onderuit ging, lag de zege voor het grijpen voor het jonge supertalent. Ploegmaat Fabio Jakobsen rondde het ploegsucces af met een tweede plaats.

De regen en de kasseien zorgden voor een selectieve finale. Remco Evenepoel, al goed op dreef afgelopen weekend in de Hammer Series, was ook nu met voorsprong de meest actieve renner in het peloton. In een zinderende finale geraakten Evenepoel en Campenaerts voorop. De werelduurrecordhouder moest alle zeilen bijzetten om het jonge supertalent van Deceuninck - Quick Step bij te houden. Evenepoel vroeg niet eens om over te nemen, het was ook maar de vraag of Campenaerts überhaupt kon overnemen.

Het duo reed in geen tijd meer dan een halve minuut voorsprong bij elkaar, louter en alleen door de gulle inspanningen van Evenepoel. De wereldkampioen bij de juniores bleef zijn tegenstander onder druk zetten, in die mate dat Campenaerts op zes kilometer in een flauwe bocht onderuit schoof. Exit Campenaerts, Evenepoel keek niet meer om en reed met overmacht solo naar zijn eerste profzege ooit. Daags na het huzarenstukje van Wout van Aert in de Dauphiné alweer een mijlpaaltje in de geschiedenis van het Belgische wielrennen. Heuglijke tijden!