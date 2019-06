Bedrag van 184.000 euro geboden voor zeldzame Birkin-handtas

Tijdens een veiling bij het Londense veilingshuis Christie’s is een zeldzame Birkin-handtas van het Franse modehuis Hermès verkocht voor 162.000 pond, omgerekend 184.788 euro. Dat is vier keer meer dan de geschatte opbrengst en meteen ook het meeste wat een handtas in Europa ooit opbracht.

De handtas komt uit de zogenoemde Himalaya-collectie en is vervaardigd uit krokodillenleder. Ze heeft een gouden slotje en is bezet met diamanten accenten. Het model, ontworpen door Jean Paul Gauthier toen hij hoofdontwerper was van het merk, wekte de interesse van potentiële kopers uit meer dan twintig landen. Uiteindelijk werd de tas - eenmaal, andermaal - verkocht voor 184,000 euro. Over de nieuwe eigenaar is voorlopig niets bekend.

Het is niet de eerste keer dat een Birkin-bag, die ook in de collectie van veel sterren staat, voor een hoog bedrag wordt verkocht. In mei 2018 werd een matte, witte handtas uit krokodillenleer in Hongkong geveild voor 226.528 euro. De handtas uit 2011 is ook versierd met witgoud en diamanten.

De Birkin-tas is vernoemd naar actrice en zangeres Jane Birkin. Zij zat in 1983 op een vlucht van Parijs naar Londen naast Hermès boegbeeld Jean-Louis Dumas. Hij wijdde een tas aan haar en sindsdien is het ontwerp enorm populair bij beroemdheden en verzamelaars. Victoria Beckham heeft naar verluidt een verzameling van meer dan honderd Birkins.