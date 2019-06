Zulte Waregem heeft met huurling Dimitri Oberlin eerste versterking te pakken, opvolger van Theo Bongonda

Zulte Waregem heeft zich versterkt met de 21-jarige aanvaller Dimitri Oberlin. De in Kameroen geboren eenmalige Zwitserse international wordt door Essevee voor één seizoen gehuurd met aankoopoptie van het Zwitserse Bazel, zo maakte de club donderdag bekend.

Oberlin werd in de zomer van 2018 door FC Bazel voor meer dan vier miljoen euro definitief overgenomen van Red Bull Salzburg, nadat hij eerder al op uitleenbasis met succes aan de slag was geweest bij Bazel, waarmee hij in 2017-2018 uitblonk in de Champions League. Sinds januari van dit jaar werd hij uitgeleend aan het Italiaanse Empoli, in Bazel ligt hij nog tot medio 2022 onder contract. “Hij staat al drie jaar op onze radar”, legt CEO Eddy Cordier uit. “Hij heeft aangegeven dat hij terug naar zijn beste niveau wil groeien. Met Francky Dury hebben we daarvoor de geknipte trainer in onze rangen.”

Aan de Gaverbeek moet hij de opvolger worden van Theo Bongonda, die voor een recordtransfer naar Racing Genk staat.