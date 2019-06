Wesley Moraes verlaat Club Brugge en trekt naar Aston Villa in de Premier League. De 22-jarige Braziliaanse spits doet de kassa rinkelen bij Blauw-Zwart want het transferbedrag zou 25 miljoen euro bedragen en dat is een recordtransfer voor beide ploegen én voor de Belgische Jupiler Pro League, alleen Youri Tielemans vertrok destijds voor dezelfde som van Anderlecht naar Monaco.