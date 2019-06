Vrouw stuurt per ongeluk ‘expliciete foto’ naar bedrijf dat nieuw tapijt komt leggen

Danielle Cain schaamde zich dood toen ze ontdekte dat ze een intieme foto, die bedoeld was voor haar vriendje, per ongeluk naar een tapijtenbedrijf had gestuurd. De 31-jarige moeder probeerde de situatie nog recht te trekken met een flauw excuus.

Cain, die een foto van haar achterwerk nam na het zonnebaden, wilde hem naar haar nieuwe vriend sturen. Tegelijk was de dame aan het sms’en met het bedrijf dat haar huis zou voorzien van nieuwe tapijten. Per abuis belandde de foto bij ‘Carpets at Home’.

Toen de Britse haar fout inzag, stuurde ze een lange reeks verontschuldigen naar de firma. “Sorry, het was absoluut niet de bedoeling om die foto te sturen. Ik was aan het zonnebaden in de tuin en mijn achterwerk is verbrand. Ik wilde zien hoe erg het was, dus nam ik een selfie.”

Het bedrijf tilde niet al te zwaar aan de situatie. “Zit er maar niet mee in”, antwoordde een medewerker, gevolgd door een smiley. Daarna werd de conversatie opnieuw zakelijk.

Mum, 31, accidentally sends snap of sunburnt bare BUM to carpet fitters when asking for a quote https://t.co/FEuiTJUvAt — The Sun (@TheSun) 11 juni 2019

