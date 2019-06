Real Madrid breekt nu al transferrecord… en koopwoede is nog niet gestild

Na vijf jaar zonder al te spraakmakende versterkingen en uitgaven, draait de clubkas van Real Madrid momenteel overuren. Met de overgang van de Fransman Ferland Mendy werd het transferrecord wat betreft inkomende transfers uit 2009 al gebroken, zo berekende de Madrileense huiskrant Marca donderdag.

Momenteel staat de teller in La Casa Blanca al op 303 miljoen euro, 49 miljoen euro meer dan in 2009. Tijdens die zomer werden onder meer Cristiano Ronaldo (96 miljoen euro), Kaka (65 miljoen euro) en Karim Benzema (35 miljoen euro) naar Bernabeu gehaald.

Dit jaar werd Mendy voor 48 miljoen euro gehaald bij Lyon, voor Luka Jovic werd er aan Eintracht Frankfurt ongeveer 60 miljoen betaald, Eder Militao leverde Porto 50 miljoen euro op en Rodrygo kwam voor 45 miljoen over van Santos. Topaankoop was Eden Hazard, waarvoor 100 miljoen euro meteen moest worden overgemaakt aan Chelsea. Via bonussen zal dat bedrag echter nog oplopen tot ongeveer 140 miljoen euro. Daarmee is ‘Edinho’ de duurste Belgische speler in de geschiedenis, de duurste aanwinst ooit van Real en de duurste uitgaande transfer bij Chelsea. Eensklaps werd Hazard ook de duurste speler ter wereld met nog slechts één jaar op zijn contract.

De eerste Galactico in jaren wordt donderdagavond voorgesteld in het Bernabeu, voor de ogen van duizenden fans. Het record voor de presentatie van een nieuwe speler staat op naam van Cristiano Ronaldo, die tien jaar geleden 70.000 Madridista’s naar het stadion lokte. Daarnaast wordt het uitkijken naar het rugnummer van de Rode Duivel. Meer dan waarschijnlijk zal er 7 op de achterkant van zijn truitje prijken, een nummer dat hij zou overnemen van bankzitter Mariano Diaz. Hazards vaste nummer 10 behoort immers al toe aan draaischijf Luka Modric. Nummer 11 zou eventueel ook een mogelijkheid zijn, als Gareth Bale deze zomer de Spaanse hoofdstad zou verlaten.

Koopwoede nog niet gestild...

Ondanks de toptransfers is de koopwoede bij Real nog niet gestild. De Madrilenen willen het vorige horrorseizoen zo snel mogelijk vergeten en zouden naar verluidt ook nog Paul Pogba bij Manchester United willen halen. Ook de namen van Christian Eriksen en Kylian Mbappé vallen meermaals in de wandelgangen.