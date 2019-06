Neos trekt naar het zonnige Griekenland

Maasmechelen - Neos Maasmechelen ging op reis naar Griekenland.

Na een vroeg vertrek en een prima vlucht landden we rond 12 uur in Athene. Na de lunch ging het te voet naar de Akropolis, een stevige wandeling die beloond werd met een interessant bezoek en een schitterend uitzicht.Vervolgens ging het richting Tolo waar we 4 nachten verbleven in een mooi hotel. De volgende dag bezochten we de Byzantijnse stad Mystras. Dag 3 stonden Epidauris en Mykene op het programma. De 4de dag maakten we een lange boottocht met bezoek aan de eilanden Hydra en Spetsis. Dan kwam de langste dag van onze reis. Via Olympia dat we uitgebreid bezochten, ging het naar Itea waar we ons tweede mooi hotel betrokken. We bezochten Delphi met eerst het museum en daarna de archeologische site. Namiddag stond nog een bezoek aan het beroemde klooster Hosios Loukas op het programma. Het was een prima reis met een tof gezelschap, een deskundige uitleg van onze Brusselse gids en een mooie reisbrochure zoals altijd met veel zorg samengesteld door onze reis-organisator Hermans Willy.