Adele koopt een huis voor haar ex

Adele, die in april aankondigde dat haar echtgenoot en zij uit elkaar gaan, zou naar verluidt recent een tweede woning gekocht hebben in een exclusieve wijk in Beverly Hills. Volgens Amerikaanse media is dit een woning bedoeld voor haar ex Simon Konecki.

De meeste koppels creëren na een breuk het liefst een zo groot mogelijk fysieke afstand ten opzichte van elkaar, maar dat geldt duidelijk niet voor Adele (30) en haar ex Simon Konecki (45). De Britse zangeres kocht immers recent een tweede woning in de exclusieve wijk in Beverly Hills waar ze er zelf al drie jaar eentje heeft en waar ze ook erg vaak verblijft.

Amerikaanse media zijn er dan ook van overtuigd dat deze woning voor haar ex bestemd is, aangezien het voormalige koppel bij hun split meldde dat zij samen voor de opvoeding van hun zoontje Angelo (6) zullen instaan. Zo zorgt Adele ervoor dat haar ex altijd in de buurt kan blijven wanneer hij op Amerikaanse bodem vertoeft.

Volgens Variety betaalde Adele 10,7 miljoen dollar, omgerekend 9,5 miljoen euro, voor de woning in kwestie, die bestaat uit vijf slaapkamers, zes badkamers, een bibliotheek, een kunststudio, een hobbykamer, een fitnessruimte en één suite met een haardvuur, een ingebouwde dressing en een bijhorende badkamer.

Eenzaam zal Simon er alvast niet zijn. In de wijk hebben ook Cameron Diaz, Katy Perry, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Jennifer Lawrence en Ashton Kutcher een bescheiden optrekje.

