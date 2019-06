Belgische Hervekaas bij de beste kazen ter wereld

De Belgische Hervekaas heeft het hoogste keurslabel gekregen op de jaarlijkse Mondial du Fromage in Frankrijk. Daarmee hoort het kaasje met de opvallende geur van kaasmakerij Le Vieux Moulin bij de beste ter wereld.

Op de vierde editie van Le Mondial du Fromage in de Franse Loirestreek zijn kazen vanuit vijftien verschillende landen, waaronder België, Brazilië, Japan en Italië, geproefd en beoordeeld. De Hervekaas kreeg het beste keurslabel ‘Super Gold’ in de categorie‘zachte kaas met gewassen korst en rauwe melk’.

Hervekaas of Herfse kaas is een oude kaas uit de provincie Limburg. De kaas wordt sinds de 15e eeuw gemaakt in het Land van Herve en heeft naast een vierkante vorm ook een indringende geur. Dat lever de delicatesse ook de bijnaam ‘stinkkaas’ op. De liefhebbers kunnen de lekkernij puur eten of verwerken in recepten. Op deze website staan verschillende toepassingsmogelijkheden om zelf uit te proberen.