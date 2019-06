België haalt zes IS-wezen terug: “Kinderen niet straffen voor onvergeeflijke fouten van ouders”

België gaat zes weeskinderen van IS-strijders dan toch terughalen. Eigenlijk was het de bedoeling om niet te communiceren over de operatie tot die voorbij was, maar door een Koerdisch persagentschap ligt het nieuws toch op de straatstenen. Politiek is het alvast een explosief dossier. N-VA schiet met scherp op de beslissing, de ontslagnemende regering verdedigt ze. “We kunnen kinderen toch niet straffen voor de onvergeeflijke fouten van hun ouders”, zegt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD).