Nieuwe film over Spice Girls op komst

Na de reünietournee van de Spice Girls zijn er ook plannen voor een nieuwe film over de meidengroep. Dat bericht The Hollywood Reporter. En hoewel Victoria Beckham niet wilde deelnemen aan de wereldtournee, zou ze nu wel bereid zijn om mee te werken.

Een overweldigend succes blijkt de reünietournee van de Spice Girls niet echt te zijn, want hun shows worden met flink wat kritiek overladen, maar dat weerhoudt hen er niet van om het ijzer te smeden nu het heet is. Zo zouden er volgens The Hollywood Reporter plannen gesmeed worden om een animatiefilm over de meidengroep te maken.

Veel meer is er over de film in kwestie nog niet bekendgemaakt. Wat wel al vast staat, is dat de film bestaande en nieuwe nummers zal bundelen en dat alle voormalige leden van de meidengroep bereid zijn om mee te werken. Ook Victoria Beckham, die hardnekkig weigerde om deel te nemen aan de huidige reünietournee, wil nu blijkbaar graag een bijdrage leveren.

Dat beaamt ook Mireille Soria, directeur van Paramount Animation, de animatiedivisie van het filmlabel van Paramount Pictures dat voor de filmproductie instaat. “De Spice Girls kwamen met een idee op de proppen waarmee wij nu aan de slag zijn gegaan”, benadrukt zij nog. “Ze zijn erg betrokken bij het proces.”