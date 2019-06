Tom Dumoulin: “Als knie niet verbetert, dan heeft de Tour niet zoveel zin”

Na het afhaken van Chris Froome werd Tom Dumoulin door velen naar voren geschoven als dé topfavoriet voor de Tour de France. Maar de Nederlandse kopman van Team Sunweb herstelt zelf nog steeds van zijn val in de Giro. Meer zelfs, hij sukkelt in de Dauphiné nog steeds met de knie en maakt zich zelfs luidop zorgen: “Als die niet verbetert, dan heeft de Tour voor mij niet zoveel zin”, klinkt het gefrustreerd.

Volg hier LIVE de vijfde etappe in het Critérium Dauphiné!

“De Tour halen zou wel moeten lukken. Maar het ligt eraan of ik dat wel moet willen als die knie niet honderd procent is”, klink het verrassend bij het Nederlandse AD. “Als die knie niet verbetert, of ik de vorm die ik nu heb niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin. Op dit moment heb ik dat boek zeker nog niet dichtgedaan, want het is verbeterd de afgelopen weken, maar het gaat mij gewoon nog niet snel genoeg.”