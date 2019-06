Assisen: “Ik dacht aan heftige vrijpartij, maar buurman werd doodgestoken”

“Het leek wel een aardbeving, ik hoorde hoe het bed van mijn bovenbuur heftig schudde. Hij schreeuwde. Maar ik dacht dat er weer een meisje bij de man was…”, beschreef onderbuur A. (45) donderdagmiddag voor het Tongerse assisenhof. Het zou geen vrouw zijn die weer buiten ging. En Toni Danti was niet klaargekomen, maar gedood met 52 messteken.

De 45-jarige grondwerker had behoorlijk wat aanporren nodig van assisenvoorzitter Dirk Thys, om te beschrijven wat hij die nacht van 28 maart 2012 had gehoord bij bovenbuur Antonio Danti (60) in de Genkse ...