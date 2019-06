De Hasseltse strafrechter heeft donderdag de internering bevolen voor een 55-jarige dakloze man uit Heusden-Zolder na het meermaals beschadigen van een winkel in homeopathische middelen.

Hij besmeurde de gevel van de zaak langs de Thonissenlaan in Hasselt met een kleverige substantie, tekende een hakenkruis op de etalageruit, smeet deze meermaals in en stichtte brand via het keldergat ...