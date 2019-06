Meeuwenaar Simon Lenskens is persfotograaf in Amsterdam

Amsterdam/Oudsbergen“Begin je artikel alsjeblieft niet met die flauwe woordspeling”, lacht Simon Lenskens als we onze wereldburger aan de lijn krijgen. Professioneel fotograaf. Achternaam Lenskens. We zwijgen, want onze ruimte is beperkt en Simons levensverhaal – hoewel nog altijd maar 25 – vraagt plaats. De naar Amsterdam uitgeweken Limburger komt nog maar net piepen in het wereldje van de persfotografie, maar heeft wel al de halve wereldbol rondgereisd. Op zoek naar het perfecte beeld. “Ik wil verhalen vertellen met mijn foto’s. Maatschappelijke thema’s die mij wakker houden aan de kaak stellen.”