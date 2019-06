Volg verkiezingsdebat Bilzen om 20 uur live op hbvl.be

Bilzen -

Amper drie weken na de parlementsverkiezingen en acht maanden na de gemeenteraadsverkiezingen trekken de Bilzenaren zondag opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraad. TVL en Het Belang van Limburg slaan de handen in elkaar voor een debat met de lijsttrekkers van Bilzen. Je kan dit debat vanavond om 20 uur live volgen op hbvl.be, TVL of tvl.be. Het verslag vind je morgen in de krant.