Om dutje te doen in de file? Nederlander bestuurt auto vanuit hangmat

Praktisch lijkt het ons niet, maar inventief is het zeker. Nederlander Emile Luijben knutselde samen met een vriend aan een oude Suzuki en installeerde een heuse hangmat op de auto. Met nog wat extra modificaties, zoals een ingenieus verlengstuk voor het stuur en de remmen, ziet de auto er zeker niet alledaags uit, maar werken doet het wel. In de video zie je Emile rijden op een landweggetje, en al mist hij nipt een boom, veel plezier heeft hij zeker. Luijben is een vlogger, die wel vaker gekke dingen doet met auto’s.