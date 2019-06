Nergens in Vlaanderen daalt het geboortecijfer zo sterk als in Limburg. De kansarmoede-index is in onze provincie wel gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Kind en Gezin vandaag publiceert.

In 2018 werden er 65.336 kinderen geboren in Vlaanderen. Dat zijn er 28 meer ten opzichte van 2017. Die lichte toename in het geboortecijfer is niet terug te vinden in de Limburgse statistieken. Daar ...