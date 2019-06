Manager getuigt in tranen na beschuldiging grensoverschrijdend gedrag bij wielrensters: “Dit is een hel”

Antwerpen / Ekeren -

Wielermanager Patrick Van Gansen uit Ekeren ontkent met klem dat hij zich grensoverschrijdend heeft gedragen bij zijn wielrensters. Negen van zijn vroegere wielrensters beschuldigen Van Gansen. Niet dat hij de jonge vrouwen aanrandde of seksueel misbruikt heeft. Maar de vrouwen zeggen dat de man soms, toch verbaal, over de schreef ging. Of iets te close was. Van Gansen zelf is helemaal van de kaart door de beschuldigingen.