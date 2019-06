Maakt Di Rupo de opening naar coalitie met N-VA? “Als staatshervorming in koelkast belandt”

Kunnen de PS en de N-VA samen een coalitie op poten zetten? Dat is de hamvraag die donderdag door RTBF voor de voeten van voorzitter Elio Di Rupo werd gegooid. “Als N-VA zijn staatshervorming van tafel haalt.”

Heel concreet wilde Di Rupo niet antwoorden op de vragen. “Ik ga geen veto’s stellen. Wel denk ik dat het heel moeilijk wordt. We moeten wachten tot de informateurs een duidelijk idee en beeld hebben. We staan ter beschikking maar niet tegen elke prijs”, klinkt het.

Wat wel een breekpunt lijkt voor de PS zijn de communautaire kwesties die N-VA op tafel wil leggen. “In de huidige staat geloof ik echt niet dat de mensen zitten te wachten op institutionele hervormingen. Ze zijn bezorgd om hun koopkracht, inkomen en sociale zekerheid. Ze vragen niet naar institutionele hervormingen en we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen.”

Op regionaal niveau heeft de PS-voorzitter schoon genoeg van de ‘Hedenbouw show’. Hij noemt de houding van Raoul Hedebouw (PTB) “respectloos en ondraaglijk, het is alsof je in de tijd van Stalin bent”. Bij PS zien ze de Waalse toekomst eerder in het groen. “We hebben van de Ecolo-beweging 20 voorstellen ontvangen waar we naar kijken. Zij zijn de enigen die concrete voorstellen hebben gedaan en we bekijken ze.”