Wellen maakt zich op voor de drukste weekends van het jaar

Wellen - In Wellen wordt alles in gereedheid gebracht voor de twee drukste weekends van het jaar. Dit weekend organiseert de VZW Wellense middenstand haar jaarlijkse braderie. Het weekend daarop is het tijd voor Wellen kermis. In totaal worden meer dan 15.000 bezoekers verwacht.

Vele kleine dorpen doven uit en bloeden dood omdat er niets meer te beleven valt, maar dat is niet zo in Wellen. Organiseer iets in de Bokkenrijdersgemeente en je hebt gegarandeerd volk. Al de omliggende gemeentebesturen zijn jaloers op de braderie die al gedurende meer dan 35 jaar wordt georganiseerd. Wellen Kermis behoort tot één van de grootste en meest bezochte kermissen van Limburg. Meer dan 50 attrakties staan er opgesteld waaronder verschillende grote.

Volgend weekend is er dus de braderie. Liefst 54 lokale middenstanders nemen er aan deel en dit in tijden van grote concurrentie met de buitenlandse internetgiganten. Het hele gebeuren start op vrijdagavond, zaterdag wordt vooral aan de kinderen gedacht. De braderie wordt zondag in de late namiddag afgesloten met muzikale optredens van onder meer Freddy Davis, Emma en Salim Seghers. Het centrum wordt tijdens beide weekends verkeersvrij gemaakt. De toegang is volledig gratis.