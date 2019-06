De Antwerpse wielermanager Patrick Van Gansen (54) lijkt in steeds nauwere schoentjes te komen. Nadat drie ex-wielrensters van zijn ploeg klacht indienden, beschuldigen nog eens vijf vrouwen hem in een open brief van seksueel onaangepast gedrag. De Belgische Wielrijdersbond (KBVB) geeft hem de dwingende raad een stap opzij te zetten. Met de Amerikaanse Liz Hatch (39) besluit een negende renster de stilte te doorbreken. “Hij had maar één doel: mij in bed krijgen.” Van Gansen reageert scherp.