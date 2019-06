Oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker (70) overleden

MR-politicus Armand De Decker is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden.

De Decker werd op 8 oktober 1948 in Brussel geboren en behaalde in 1973 een licentie in de rechten aan de Franstalige hoofdstedelijke universiteit. Later haalde hij nog een licentie in het internationaal recht. Hij vestigde zich als advocaat bij de balie van Brussel.

Hij begon zijn politieke carrière veertig jaar geleden als adjunct-secretaris-generaal van de PRL, de Franstalige liberalen. In 1980 verhuisde hij naar het kabinet van defensieminister Charles Poswick.

In 1981 werd hij kamerlid. Dat bleef hij tot 1995. Bij de verkiezingen van dat jaar was hij liberaal lijsttrekker voor het eerste autonome Brusselse parlement. Hij werd voorzitter van de hoofdstedelijke raad en gemeenschapssenator.

Op 13 juni 1999 werd hij opnieuw verkozen in het Brussels parlement. Van daaruit werd hij naar het parlement van de Franse gemeenschap gestuurd. Hij werd ook gemeenschapssenator en klom langs die weg op tot voorzitter van de Senaat. Hij ontpopte zich als grote verdediger van de hoge vergadering en het tweekamerstelsel, en verzette zich tegen de plannen van premier Guy Verhofstadt om de Senaat af te schaffen.

De Decker zou uiteindelijk een kwart van zijn politieke carrière doorbrengen in de Senaat. Die zat hij voor van 1999 tot 2004 en van 2007 tot 2010. Van 2004 tot 2007 was hij minister van Ontwikkelingssamenwerking in de regering Verhofstadt II. Van 2006 tot 2017 was hij burgemeester van Ukkel. In november 2009 werd hij tot minister van Staat benoemd.

Op het einde van zijn carrière viel De Decker in ongenade nadat hij in verdenking werd gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding in het dossier Kazachgate. Hij stapte daarom vorig jaar op bij de MR, maar bleef wel in het Brusselse parlement zetelen.

Aanbidder van Brussel

Het is zijn opvolger in Ukkel, Boris Dilliès, die samen met de familie zijn overlijden heeft bekendgemaakt. "De liberale familie heeft op deze 12 juni een van haar grote figuren verloren”, klinkt het. “België verliest een staatsman met een opmerkelijke intelligentie, een warme persoonlijkheid en bruggenbouwer die bekendstaat voor zijn genegenheid voor het land."

“Armand De Decker heeft altijd met overtuiging en elegantie de liberale waarden verdedigd”, zo reageert ontslagnemend premier Charles Michel (MR). “Met droefheid heb ik het overlijden van Armand De Decker vernomen. Betrokken persoonlijkheid, die vele politieke verantwoordelijkheden heeft uitgeoefend. Hij heeft altijd met overtuiging en elegantie de liberale waarden verdedigd tijdens zijn politieke strijd. Ik betuig mijn diepste medeleven aan zijn echtgenote Jacqueline, zijn broer Jacques en al zijn naasten”, aldus Michel.

“Hij was een aanbidder van Brussel en een onophoudelijke verdediger van België“, klinkt het bij de burgemeester van Brussel Philippe Close (PS).