Simon Buysse keert terug naar Filou Oostende

Filou Oostende, dat donderdagavond zijn achtste opeenvolgende landstitel kan vieren, heeft zijn eerste transfer voor het nieuwe seizoen. En hij is gekend aan de kust.

Na één seizoen bij Okapi Aalstar keert Simon Buysse (21, 1m94) terug naar Filou Oostende. De small forward tekende een contract van drie jaar. Simon Buysse, die de jeugdreeksen van Sijsele doorlopen heeft, trok nadien naar Oostkamp en Bergen waar hij vooral bij de derdeklasser, Bergen B, speelde.

In het seizoen 2017-2018 stuurde Simon Buysse als kapitein KBGO Duva Fruit Gistel naar de titel in Top Division One. In de eerste seizoenshelft van 2017-2018 speelde hij over negen competitiematchen gemiddeld 7’12” bij Oostende, goed voor 2,4 punten, 0,4 rebounds en 0,6 assists. Bij Okapi Aalstar was Buysse dit seizoen goed voor gemiddeld 4,2 punten, 1,3 rebounds en 1,6 assists in 14’42”. In zijn twee playoff-matchen tegen Oostende haalde hij 7 punten, 1,5 rebounds en 0,5 assists in 19’30”.