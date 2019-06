Heusden-Zolder“Ik ben Lola, Zwarte Lola. Ik ben Lola uit de stripteasebar.” De hit uit 1967 van Annie Heuts is hier muzikaal erfgoed. Vandaag wordt Zwarte Lola 90. In Bolderberg, waar de Maastrichtse al jaren woont, kreeg ze een ererondje in de huifkar.