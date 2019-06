EIGENBILZENPolitiek ligt nóg gevoeliger in het meest exemplarische Bilzense kerkdorp. Kopstukken Frieda Brepoels, Bruno Steegen en Guy Swennen hebben in Eigenbilzen hun roots. Maar Eigenbilzen is ook een dorp waar een oude, vooroorlogse tweespalt nog altijd niet helemaal verteerd is. “Bij familienamen hoort hier vaak een politieke kleur.”