CHRIS FROOME breekt dijbeen, ribben en elleboog en moet kruis maken over Tour

Een open rechterdijbeenbreuk, een elleboogfractuur en een handvol gebroken ribben. Chris Froome kwam tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné zwaar ten val en moet een kruis maken over de Tour, de rest van het seizoen en misschien zelfs over zijn carrière. “Hoe zal hij hier op zijn 34ste nog van herstellen?”, vroeg teammanager Dave Brailsford zich luidop af.