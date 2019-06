Een kwestie van dagen, meer is het wellicht niet, vooraleer Elien Janssen de kaap van 100.000 (!) volgers op Instagram overschrijdt. De teller staat inmiddels op meer dan 99.600. Een indrukwekkende, internationale achterban die de ‘influencer’ bijeensprokkelde door haar triatlonleven te delen met de wereld. Vijf jaar lang beulde ze zichzelf af, met als hoogtepunt de Ironman in Hawaï. Het sabbatjaar dat ze inlast, is dus welverdiend. Stel je hier geen hangmat of barbecue bij voor, want Elien traint wel voor een ultraloop van… 112 kilometer en 3.000 hoogtemeters. Tijd voor een kennismaking met Elien. Sportvrouw, influencer, hondenbegeleider bij de politie, veganiste… Nog iets?