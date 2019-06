Red Lions bezorgen Duitsland ongeziene 0-8-vernedering

De Belgische hockeymannen hebben woensdag hun elfde wedstrijd in de Hockey Pro League met ongeziene cijfers gewonnen. De Red Lions, wereldkampioen en nummer één op de ranking, hakten in Krefeld Duitsland (FIH 6) volledig in de pan en haalden het met 0-8.

Alexander Hendrickx (20.) opende op strafcorner de score, waarna Sebastien Dockier (22.) verdubbelde. Toen diezelfde Dockier (30.) er even nadien 0-3 van maakte, was de partij gespeeld. Hendrickx (45.) diepte met een nieuwe strafcorner uit tot 0-4. Tom Boon (52., strafcorner), Cédric Charlier (53. en 55.) en Victor Wegnez (55.) maakten nadien de vernedering ongezien voor de thuisploeg.

België staat in de stand op de tweede plaats met 22 punten. Australië voert de lijst aan met een punt meer en een partij minder. Nu wachten voor de Lions nog thuismatchen tegen Nieuw-Zeeland (FIH 8, 16 juni), Australië (FIH 2, 19 juni) en Argentinië (FIH 4, 23 juni). Een plaats in de top vier levert een ticket voor de finaleronde van de Pro League in Amstelveen op.