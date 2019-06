Yellow Tigers maken het met onuitgegeven selectie toch nog spannend tegen Duitsland

De Belgische volleyvrouwen hebben woensdag hun elfde wedstrijd in de Nations League niet kunnen winnen. De Yellow Tigers (FIVB 19) verloren in Stuttgart van Duitsland (FIVB 15) met 3-1. De setstanden waren 25-21, 25-23, 24-26 en 25-16.

Met het beoogde behoud al ruimschoots op zak, liet coach Gert Vande Broek in Stuttgart een onuitgegeven selectie - zonder Ilka Van de Vyver (knie), Herbots, Grobelna en Van Gestel - los op de thuisploeg, zodat ook andere pionnen de kans kregen om zich volop in de strijd te gooien op dit niveau. Na een moeilijke start (11-4, 19-11) knokte die zich met veel wilskracht in de match, al kwam de remonte te laat om nog kans te maken op setwinst. In de tweede beurt hielden de Yellow Tigers de Duitsers bij tot 14-14 maar werd een versnelling hen fataal, hoe koppig ze zich ook bleven verweren. Op het einde van de set werd het bij 23-23 zelfs nog knap spannend, maar toch eiste de thuisploeg het laatste woord.

Daarna ging de Belgische motor even aan het sputteren (11-4, 18-11). Boeken toe? Niet met deze ploeg. Die gaf het niet op, beende de ontredderde Duitsers bij om die zowaar nog de setwinst te ontfutselen. Een onwaarschijnlijke remonte. Nog eens stunten – na een 18-10 – lukte in de vierde set helaas niet meer, zodat uiteindelijk toch ook iets minder prettige cijfers op het scorebord kwamen.

Donderdag nemen de Yellow Tigers afscheid van Stuttgart met een partij tegen de Dominicaanse Republiek, een van de drie andere “challengers” in de Nations League.

Setstanden: 25-21, 25-23, 24-26, 25-16

België: Van Sas 2, Goliat 15, Guilliams 12, Strumilo 8, Janssens 11, Sobolska 4; libero: Valkenborg. Kwam in: J. Van de Vyver