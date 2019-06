Wereldkampioene Nina Derwael wordt onze leading lady op de Europese Spelen in Minsk. Even bijpraten over haar nieuwe oefening aan de brug en haar eerste maanden op de hogeschool.

Afgelopen weekend verlengde Nina Derwael (19) in Gent haar Belgische titel. Het was de eerste keer dat de Truiense haar nieuwe brugoefening in competitie bracht. Het grote doel dit jaar is het WK in Stuttgart ...