VIDEO. Metallica covert... André Hazes

Opmerkelijk moment tijdens het concert van Metallica in Amsterdam: halfweg de show waagden de Amerikaanse metalgoden zich aan een cover van… André Hazes. Blijkt dat de groep stiekem fan is van de overleden Amsterdamse volksheld. “We gaan iets doen dat nog nooit is gedaan”, zei frontman James Hetfield (55). “Het is een risico, maar we willen ons respect betuigen.”

In hun beste Nederlands namen gitarist Kirk Hammett (56) en bassist Robert Trujillo (54) de klassieker ‘Bloed, zweet en tranen’ voor hun rekening. “We houden van André Hazes. Maar als jullie de tekst kennen, zing gerust mee. We kunnen jullie hulp gebruiken.”

Ook bij hun voorbije Europese concerten speelde Metallica telkens een cover van een nationale held. In Parijs werd dat ‘Ma gueule’van Johnny Hallyday. Wie bij ons de eer krijgt, ontdekken we zondag. Dan staat Metallica in het Koning Boudewijnstadion.