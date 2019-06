Wout Poels was bij Chris Froome toen hij viel: “We reden zo’n 65 km/u en hij ging keihard onderuit. Ik was in shock”

Wout Poels verkende samen met ploegmaat Chris Froome het parcours van de tijdrit, toen de viervoudige Tourwinnaar ten val kwam. “In de koers zie je wel vaker valpartijen, maar toen ik Chris zag vallen, was ik wel even in shock. Het was niet prettig om zien”, verklaarde de Nederlander.

“We reden zo’n 65 km per uur, net na de klim, in de afdaling. Ik reed achter hem. De wind pakte zijn voorwiel en hij ging keihard onderuit. Dat was het eigenlijk. Het ging heel snel. Ik reed tien meter achter hem. Het was een harde klap.”

“Als je met zo’n snelheid onderuit gaat, en we hebben maar zo’n pakje aan, dan is dat niet ‘lekker’. We dragen geen motorpak. Hij viel zwaar. Ik heb niet gezien hoe ze hem in de ambulance droegen. De wagen van de ploegleiding reed achter hem, een ambulance was gelukkig ter plaatse, toevallig op slechts 100 meter. Ik heb nog even gewacht, maar ik had er geen behoefte aan om hem daar te zien liggen. Ik wist dat hij in goede handen was, goed werd verzorgd en ik niet veel voor hem kon doen.”

Wout Poels (links) aan de zijde van Chris Froome voor de start van de Dauphiné. Foto: Photo News

Daarna moest Poels nog de verkenning afwerken. “Dan kom je daarna in de bus en moet je toch even bekomen en iets omschakelen in je hoofd, want je moet zelf ook weer aan de bak. De koers gaat gewoon door, de knop moet omgedraaid worden, weer de focus zoeken. Dat duurde toch even.”

Een Tour zonder Froome, wat wil dat zeggen? “Dat we met een mannetje minder zijn. Hij is een kopman, we zullen het daar vanavond over moeten hebben.”

Poels werd in de tijdrit negentiende, op 1:36 van Wout van Aert.