TIPS. Zomerse juwelen en sokken voor je slippers

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Sokken voor in je slippers



Het Zweedse kousenmerk Happy Socks gaat in zee met het Braziliaanse Havaianas, bekend om de kleurrijke teenslippers. Het resultaat van de samenwerking zijn een reeks slippers en bijpassende kousen met een insnijding tussen de teentjes om je voeten warm te houden in de flipflops. Slippers gaan van maat 35 tot 46, flip flops van maat 36 tot 46.

Juwelen als stijlaccent

De Amerikaanse tweelingzusjes Corianna en Brianna Dotson, die Rihanna als fan mogen beschouwen en met Coco & Breezy een eigen zonnebrillenmerk hebben, zijn het uithangbord van de nieuwe collectie ‘Dream Away’ van juwelenmerk Pandora. Ze tonen hoe je sieraden , perfect combineert met een hippe outfit. Vanaf 39 euro voor een setje oorbellen.

Naar de nagelbar

Op Het Eilandje in Antwerpen is sinds vorige week een gloednieuwe nagelbar open for business. In Nailand kan je voortaan terecht voor manicures en pedicures, maar ook om de wenkbrauwen en wimpers on fleek te krijgen. Het adresje van de nieuwe hotspot: Londenstraat 24. Meer info over andere behandelingen, vind je op de site.



Douchen met een vleugje klei

Nivea brengt drie nieuwe douchegels uit op basis van klei, een ingrediënt van natuurlijke oorsprong met mineralen. De absorberende eigenschappen van klei moeten gaan werken als een spons om de huid te reinigen. Beschikbaar met hibiscus & witte salie, gember & basilicum en blauwe agave & lavendel. Adviesprijs: 3,49 euro.

