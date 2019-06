Chauffeur van De Lijn rijdt tegen rijrichting in om file te ontwijken: “We gaan hem wijzen op de verkeersregels”

De Lijn roept een buschauffeur op het matje nadat die dinsdagavond tegen de rijrichting was ingereden om een file te ontwijken. “We gaan hem op de verkeersregels wijzen”, klinkt het. De buschauffeur was trouwens lang niet de enige die de verkeersregels overtrad op dat drukke punt in de Vlaams-Brabantse gemeente Ternat. “We zijn op de hoogte van de moeilijke situatie”, reageert schepen Gunter Desmet.

De video werd dinsdagavond rond 18.15 uur gemaakt in de Statiestraat in Ternat. Op de kruising met de drukke Assesteenweg bevindt zich rechts een spoorwegovergang, waardoor het verkeer er dichtslibt telkens een trein in aantocht is.

Terwijl de maker van de video naar eigen zeggen een kwartier moest wachten door de drukke verkeerssituatie, rijden andere bestuurders tegen de rijrichting in om al naar links te kunnen. Een van hen is een buschauffeur van De Lijn. Ze snijden daarmee een stuk af en boeken tijdswinst, maar creëren zo wel een gevaarlijke verkeerssituatie.

Hier speelt de video zich af. Foto: Google Street View

Tegen de rijrichting inrijden gaat in tegen de wegcode, klinkt het bij de lokale politie. “Op basis van het filmpje stellen we twee verkeersovertredingen vast”, zegt woordvoerder Steven De Ridder. De bestuurders riskeren een boete van 58 euro.

Dat bij de overtreders een chauffeur van De Lijn is, is niet naar de zin van de openbaarvervoersmaatschappij. “De regels zijn duidelijk”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Alleen een politieagent mag beslissen dat bij file tegen de rijrichting ingereden mag worden. Dat is hier niet het geval. We gaan de chauffeur in kwestie dan ook vragen wat er aan de hand was en hem wijzen op de verkeersregels. Het is niet de bedoeling dat onze chauffeurs dat soort manoeuvres op eigen initiatief doen.”

Een tunnel dan maar

“We zijn ons bewust van de problemen op dat punt”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Gunter Desmet. “Wat veel bestuurders daar doen, is onwettelijk. We gaan de politie vragen om erop toe te zien dat het niet te veel gebeurt. Op korte termijn is dat het enige dat we kunnen doen.”

Op lange termijn is de oplossing volgens de gemeente Ternat en spoorwegbeheerder Infrabel om de spoorweg te ondertunnelen. “Dat is het ultieme plan”, aldus Desmet. “Een viertal weken geleden hebben we daar nog overleg over gehad met Infrabel. De plannen bestaan al langer, maar zijn nooit verder geraakt dan de studietafel. Het is onze hoop om het effectief uit te voeren. Het is wel complex, want ook het Agentschap Wegen en Verkeer – die de Assesteenweg beheert – heeft inspraak.” Voor die ondertunneling zouden wel tien woningen onteigend moeten worden, aldus Desmet.

Ook filmen is verboden

De maker van het bewuste filmpje zat als passagier in de wagen, maar de politie wijst er toch nog eens op dat het als bestuurder verboden is om te filmen achter het stuur, zelfs wanneer je in de file staat. Wie het toch doet, riskeert een boete van 116 euro.