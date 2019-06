Net op tijd voor al je vakantiekiekjes: ‘de flamingo’ is de populairste pose

Vakantie geboekt en voldoende ruimte op je camera om mooie foto’s te maken? Dan hoef je alleen nog maar af en toe te poseren voor vakantiekiekjes. De hipste pose van het moment is de flamingo- houding. Jawel, je staat op één been en spreid je armen nonchalant alsof het je vleugels zijn.

Van Beyoncé tot Kendall Jenner: sterren zijn al helemaal mee met de laatste trend. Het enige wat je nodig hebt voor de pose, is een beetje evenwicht. En dan nog: als je tegen een muur kunt leunen of steunt met je armen, lukt het ook wel.

Ga op één been staan en trek de knie van je andere been hoog op. Voor een optisch versmallend effect, kun je het gebogen been over het rechte been kruisen. Om de houding helemaal af te maken , kun je je armen nonchalant in je zij houden en zo subtiel knipogen naar flamingo’s hun vleugels. Of sla je vleugels - euh - armen uit. Let wel: doe het elegant, anders lijk je eerder op een beginnende steltloper in plaats van de sierlijke roze vogel.