'Buurtpolitie'-acteur Andy Peelman gaat in zijn eerste VTM-programma met de echte politie op patrouille in acht vreemde bestemmingen. Dat vertelt hij dit weekend in HALLO.

Gaat het een beetje? “Ik blijf maar bezig met werken. Er lijkt haast geen einde aan te komen. Maar half juli knijp ik er voor een poosje tussenuit. Niet om op vakantie te gaan, maar tegen dan zal ...