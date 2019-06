GETEST. De platte tang voor snelle krullen of slag in het haar

Ze ziet eruit als een platte tang, maar de oracle van GHD is eigenlijk een krultang. Ze heeft tussen de twee kleppen een U-vormig systeem dat je lokken een draaitje geeft, terwijl je dezelfde beweging maakt als tijdens het steilen. De belofte? Een volumineus kapsel in enkele minuten tijd - ook als je doorgaans knoeit met warmtetools. Redactrice Hanne deed de test.

Mijn haar steilen kan ik nog net, maar bij krultangen eindig ik steeds met oververhitte vingers en… zonder krullen. Dit exemplaar in het gamma van het merk is een kruising tussen steil- en krultang en moet vingerblessures voorkomen omdat ze enkel binnenin warm wordt.

De voorbereiding

Begin met je haar goed door te kammen. Zo kun je er straks makkelijk met de tang over glijden. Het is belangrijk dat je geen producten in je haar hebt. Versgewassen en drooggeblazen lokken zijn de ideale basis. Vergeet wel geen hittebeschermende spray op je lokken te verstuiven voor je aan de slag gaat. Het gevaar op verschroeid haar is klein - de tang wordt niet warmer dan 185 graden. Volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt verhoogt een hogere temperatuur het risico op kapotte lokken. Maak vervolgens met een schuivertje of een speld verdelingen in je haar. Zo kun je beter lok per lok werken.

Hoe werkt het?

De tang beschikt over één knop. Als je het toestel aanzet, speelt er een geluidje af. Bij het volgende geluid, ongeveer een halve minuut later, is ze opgewarmd en klaar voor gebruik. Neem er een eerste lok tussen en klem de tang dicht tegen de hoofdhuid dicht. Geef er een draai aan en let hierbij op dat het logo naar voren is gericht . Glijd dan met de tang richting de haarpunten. Voor een lage krul, trek je de tang naar beneden toe. Voor een extra speelse en springende krul, trek je horizontaal. Herhaal dit lokje per lokje en je ziet krul per krul verschijnen.

Het vergt enige oefening om het toestel zelf te gebruiken. Ik moet zoeken naar de ideale dikte van een lok om mee te werken. Een te dikke lok verschuift naar de zijkanten van de tang, waardoor die haartjes niet voldoende meekrullen en je ze isschien zelfs uittrekt. Fijne lokken zijn een must. Het is ook een beetje zoeken naar de beste draai aan de tang voor de beste krul. Houd de tang voor alle veiligheid niet te lang vast. Wel doen: traag maar vlot over de lok heen bewegen.

Het resultaat

Na een dikke tien minuten heb ik een volumineuze coupe, geen pijnlijke vingers. Het kan nog beter, maar als dit al het resultaat is na één keer zal het de volgende keren beter en sneller gaan. De krullen hebben wel nog een beetje hulp nodig als ze uit de tang komen: draai ze een paar keer rond je vinger om ze meer te definiëren. Kneed je coupe vervolgens met je vingers in model en fixeer met een lichte haarlak. Met de oracle kun je trouwens drie types krullen maken. Deze YouTube-tutorials tonen hoe.

Voor en na

Gouden tip: deze tang is een meerwaarde voor dames bij wie krullen snel moeten gaan, maar neem wel voldoende tijd om de techniek goed aan te leren. Te koop bij de kapper, 269 euro. Inclusief houdertje. Jammer: er zit geen hoesje bij om de tang praktisch mee te nemen op reis.