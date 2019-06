1,2 miljoen voor speler die niet mag meedoen bij STVV

Het heeft even langer geduurd dan verwacht, maar de transfer van Alessio Castro-Montes naar AA Gent is dan toch zo goed als rond. Enkel een laatste handtekening van Gent-voorzitter Ivan De Witte scheidt de 22-jarige Truienaar van Eupen nog van de Ghelamco Arena. Kostprijs: 1,2 miljoen plus bonussen. En dat voor een speler die bij STVV niet aan de bak kwam. Toch blijkt het niet zo gek dat rechtsachter indertijd op Stayen niet doorbrak. Een reconstructie.