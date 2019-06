Rihanna toont dat ook littekens mooi kunnen zijn

Voor de nieuwe campagne van haar modehuis Fenty heeft Rihanna de Zuid-Soedanese Aweng Mayen Chuol ingeschakeld. Het gezicht van het model werd onbewerkt gelaten en dus zijn haar littekens duidelijk te zien op de foto’s.

Rihanna gebruikt in haar campagnes steevast modellen die eruitzien als echte mensen: met een maatje meer of een jaartje ouder, met een donkere huid, met sproeten of scheve tanden en noem maar op. Dat deed ze al voor haar make-uplijn Fenty Beauty en haar lingeriecollectie Savage x Fenty en nu dus ook bij haar modehuis Fenty.

In de laatste campagne daarvoor wordt Aweng Mayen Chuol uitgespeeld. Op sociale media verscheen alvast een foto van haar in een wit hemd uit de eerste collectie, maar opvallend daarbij is dat de foto onbewerkt is en de littekens op de wangen van het Zuid-Soedanese model duidelijk te zien zijn.

Curiositeit

In het verleden heeft Chuol ook al zelf gereageerd op die littekens. “Soms wil ik tegen iedereen roepen dat ik meer ben dan deze littekens, maar ik begrijp dat het een curiositeit is. Ik weet dat ik anders ben. Ik weet dat mijn gezicht er anders uitziet, maar dat is wat voor mij schoonheid is.” En laat Rihanna daar nu net zo over denken.

Diep geraakt

Dat kan bovendien weer op heel wat lof rekenen van haar fans. “Als een meisje met littekens raakt dit me diep in mijn hart”, reageert iemand op Twitter. “Voor ik dit onder ogen kreeg, heb ik nooit een reden gehad om ze niet afschuwelijk te vinden.”